“Op de N-VA hakken betekent dat men met de PS in regering zal eindigen”

N-VA-voorzitter Bart De Wever waarschuwt premier Charles Michel na diens uitspraken over een “as van de shutdown” van PS en N-VA. “Op de N-VA hakken betekent dat men met de PS in een regering zal eindigen, zo eenvoudig is het”, zei hij vanmiddag in Het Journaal op Eén.

De ontslagnemende premier zit momenteel in het Zwitserse Davos voor het Wereld Economisch Forum. Van daaruit nam hij zijn voormalige coalitiepartner op de korrel. Ook de Franstalige socialisten krijgen ervan langs. Michel sprak van een “commedia dell’arte” tussen N-VA en PS. “De keuze is duidelijk. Er is enerzijds de blokkering van N-VA en anderzijds de MR die vooruit wil. Vergis u niet, de as N-VA/PS, dat is de as van de shutdown.”

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever wil de premier de Vlaamse kiezers schrik aanjagen. “Heel die verklaring van Charles Michel zie ik als bangmakerij van de Vlaamse kiezer. Er komt chaos, er komt blokkering, en er komt separatisme, maar dat zijn niet de dingen waar wij over spreken”, zei hij vanmiddag op Het Journaal. “We hebben de afgelopen jaren ook al bewezen dat wij een zeer verantwoordelijke bestuurspartij zijn.”







De Wever had ook een waarschuwing aan het adres van de premier. “De commedia dell’arte zit bij de liberalen, die een keuze moeten maken. Op de N-VA hakken betekent dat men met de PS in een regering zal eindigen, zo eenvoudig is het. Wenst men dat niet, dan brengen de verklaringen van Michel niet veel zoden aan de dijk.”

De N-VA-voorzitter herhaalde dat zijn partij federaal wil blijven besturen na 26 mei, het liefst met een omslag richting confederalisme in het regeerakkoord. “Als dat niet lukt, dan zal men op een N-VA met een hoog ambitieniveau stuiten, sociaal-economisch, op vlak van migratie en op vlak van veiligheid.”

bron: Belga