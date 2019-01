“Ontbreken Goffin maakt groot verschil”, zegt Braziliaanse dubbeltopper voor Davis Cup

Bruno Soares speelt begin februari met Brazilië gastheer voor België in de kwalificatieronde van de Davis Cup. De nummer 7 van de wereld in het dubbelspel is tevreden dat David Goffin de verplaatsing naar Uberlandia niet maakt. “Ik ga niet ontkennen dat de afwezigheid van Goffin voor ons alles verandert”, vertelde Soares vandaag nadat hij aan de zijde van Jamie Murray uitgeschakeld werd in de kwartfinales van het dubbeltoernooi op de Australian Open.

“Met hem erbij was België uitgesproken favoriet want hij zou zeker zijn twee enkelwedstrijden hebben gewonnen. Wij hadden dus onze drie andere matchen moeten winnen. Onze twee spelers in het enkelspel, Thiago Monteiro en Rogerio Dutra Silva, staan buiten de top 100 (respectievelijk 126e en 136e, red). Het maakt dus een levensgroot verschil. Ja, het klopt dat de tijd van Gugu (Gustavo Kuerten, drievoudig Roland Garroswinnaar, red) ver achter ons ligt”, lacht Soares. “Nochtans is tennis de tweede nationale sport in Brazilië, na voetbal. Maar er zijn veel problemen binnen de federatie.”







Brazilië en België treffen elkaar in Uberlandia in een indoorzaal die plaatsbiedt aan 8.000 mensen. Er zal op gravel worden gespeeld. De winnaar plaatst zich voor de finaleweek van de hervormde landencompetitie.

“Uberlandia is een mooie stad. Het is de eerste keer dat we er Davis Cup zullen spelen”, legt Soares uit. “Het is een moderne zaal waar 8.000 supporters binnen kunnen en ik kan verzekeren dat zij lawaai zullen maken. Ik weet dat het voor de Belgen niet vanzelfsprekend is om na de Australian Open naar Brazilië te trekken. Maar wij Brazilianen zijn het gewoon te reizen. Wij hebben in Zuid-Amerika niet het geluk om zoveel toernooien te hebben als in Europa.”

Bron: Belga