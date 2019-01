Nemmouche werkt even mee, maar klapt dan weer dicht

De namiddagzitting op het proces over de aanslag op het Joods Museum is begonnen met een opmerkelijk incident. Een advocaat vroeg of beschuldigde Mehdi Nemmouche de pet van de schutter zou willen opzetten en zich even draaien, zodat de jury hem in profiel zou kunnen vergelijken met een foto van de dader van de schietpartij in het museum. De pet opzetten, dat zagen Nemmouche en zijn advocaten niet zitten. Maar de beschuldigde wilde verrassend genoeg wel rechtstaan en zich draaien zodat de jury hem in profiel kon zien. Dat gebeurde ook meteen. Het duurde maar heel even.

Rechtbankvoorzitter Laurence Massart greep het zeldzame moment van medewerking aan om Nemmouche aan de tand te voelen. Wat had Nemmouche in Brussel te zoeken, wilde ze bijvoorbeeld weten. “Uw vriend woont in Kortrijk, je hebt familie in Tourcoing. Waarom kom je dan naar Brussel?” Nemmouche verklaarde opnieuw dat hij later pas antwoorden zou geven.







Massart gaf niet op en stelde verschillende vervolgvragen over de wapens en de kleding die hij bij zich had op het moment van zijn arrestatie, en de bedoeling van zijn reis naar Marseille, enkele dagen na de aanslag op het museum. Nemmouche bleef laconiek herhalen dat hij later antwoorden zou geven.

Massart probeerde het dan maar bij medebeschuldigde Nacer Bendrer. Waarom was Nemmouche met de wapens naar Marseille gereisd en waarom dacht Nemmouche aan hem als hij naar wapens zoekt? “Ik heb er geen idee van. Dat moet je hem vragen”, was het antwoord van Bendrer.

bron: Belga