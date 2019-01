Kans om kleine Julen nog levend te vinden zo goed onbestaande

Behoudens een mirakel zullen de reddingswerkers vandaag of morgen, als ze eindelijk bij de tweejarige Julen geraken, die al meer dan tien dagen vastzit in een diepe schacht in de buurt van Malaga in het zuiden van Spanje, een levenloos lichaam aantreffen. Na een reeks tegenslagen lijkt het er wel op dat de reddingswerkers de laatste fase kunnen aanvatten, zo melden de Spaanse media, die alles op de voet volgen. Het kindje viel op 13 januari in het plaatsje Totalan in een schacht van amper 25 à 30 centimeter breed en 107 meter diep. Vermoed wordt dat het jongetje zich op 70 à 80 meter onder de grond bevindt. De reddingswerken lopen veel moeizamer dan verwacht: zo veroorzaakte de aanwezigheid van een groot rotsblok onder de grond het voorbije weekend extra vertraging en bleek gisteren dat de parallelle verticale schacht te schuin was gegraven, waardoor de buizen die de put tegen instorting moeten beschermen ergens halverwege bleven steken.

Er moest opnieuw geboord worden, wat voor tijdverlies zorgt. Vandaag nog zullen mijnwerkers normaal gezien kunnen starten met de horizontale verbinding, die ongeveer vier meter lang wordt. Maar aangezien dat met de hand moet gebeuren, is de kans groot dat men pas morgen tot bij de jongen geraakt.







De Spaanse kranten volgen alle werkzaamheden op de voet. El Mundo houdt de hoop er in. “De werkzaamheden vorderen”, klinkt het deze namiddag. “Er blijft ongeveer 20 meter te verstevigen van de verticale schacht en dan kunnen de acht mannen van de reddingsbrigade uit Hunosa, gespecialiseerd in mijnbouw, in actie schieten om de uiteindelijke horizontale galerij van ongeveer vier meter te maken.”

El Pais beseft dat het misschien te laat is, maar heeft veel lof voor de reddingswerkers: “Ze zijn specialisten in bergingsacties. Ze bestaan al meer dan 100 jaar, niemand is meer ervaren.”

bron: Belga