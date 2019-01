“Journalist schreef tientallen nepstukken voor Nederlandse en Belgische media”

Het Nederlandse blad ‘Nieuwe Revu’ heeft 27 artikels van de journalist Peter Blasic, die zich ook Peter Mertens liet noemen, ingetrokken. Er zijn twijfels ontstaan over de vaak anonieme bronnen die hij opvoerde, schrijft het blad. Eerder onthulde het tijdschrift de Groene Amsterdammer dat Blasic in een groot aantal Nederlandse en Belgische media dubieuze verhalen schreef. Hij zou bij Elsevier, HP/De Tijd en Apache eerder al op plagiaat zijn betrapt, klinkt het. Blasic zelf ontkent in de Groene Amsterdammer dat hij plagiaat heeft gepleegd. Volgens De Morgen schreef de man ook voor Knack en MO in ons land. Hij schreef in totaal enkele honderden artikels.

In Duitsland kwam onlangs een soortgelijk verhaal naar boven, waar Claas Relotius bij het gezaghebbende Der Spiegel verhalen vervalste. De Nederlandse krant Trouw ontsloeg in 2014 een redacteur, nadat was gebleken dat hij bronnen had verzonnen. De krant schrapte 126 artikelen van zijn hand, waaronder een geruchtmakend verhaal over het bestaan van een “shariadriehoek” in de Haagse Schilderswijk.

Bron: Belga