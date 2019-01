Joachim Gérard uitgeschakeld in kwartfinales

Joachim Gérard heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de halve finales op de Australian Open voor rolstoelatleten. Onze Waalse landgenoot en het nummer vijf van de wereld verloor in de kwartfinales van de Zweed Stefan Olsson met 6-4 en 6-3. De wedstrijd duurde iets meer dan een uur. Joachim Gérard won de Masters in Orlando, eind 2018. In Melbourne Park vorig jaar was hij er niet bij, maar in 2016 bereikte hij de finale en in 2017 en 2015 de halve finales. In 2014 verloor hij in de kwartfinale.

Hij speelt ook het dubbelspel in Melbourne, samen met Olsson. In de halve finales spelen ze tegen Gustavo Fernandez en Shingo Kunieda.







Stefan Olsson neemt het in de halve finales op tegen nummer één Shingo Kunieda, ook wel de ‘Roger Federer’ van de rolstoelatleten genoemd.

bron: Belga