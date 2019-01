Jeugdvriend dacht Nemmouche te herkennen op beelden aanslag

Een jeugdvriend van Mehdi Nemmouche dacht die laatste te herkennen op beelden van de aanslag op het Joods Museum van België. Dat blijkt uit de verklaringen van de politiemensen die vandaag aan het woord komen op het Brusselse assisenhof. Nemmouche verbleef een tijdlang bij die vriend in Kortrijk voor zijn vertrek naar Syrië en kwam er ook langs voor hij eind maart 2014 naar Brussel trok. Mehdi Nemmouche werd op 30 mei 2014 opgepakt in Marseille en al snel bleek dat hij bevriend was met een Fransman die in Kortrijk woonde, Imed H. Die was een tijdlang samen met Nemmouche opgegroeid en had samen met hem in de gevangenis verbleven.

Imed H. werd opgepakt en verklaarde dat Nemmouche tijdens zijn verblijf in de gevangenis meer interesse was gaan tonen in religie en zelfs geradicaliseerd was. Na Nemmouche’s vrijlating in december 2012 had hij een drietal weken in de garagebox van Imed H. en diens vriendin verbleven, alvorens naar Syrië te vertrekken.







Volgens H. was Nemmouche in Syrië overgestapt naar een “minder radicale groep”, Jabhat-al-Nosra. Nemmouche had ook vanuit Syrië gevraagd een tas met kleren, onder andere een jas met kap en Asics-schoenen, voor te bereiden. Die werd later opgehaald door een onbekende man. Rond 20 maart 2014, terwijl H. in de gevangenis zat, dook Nemmouche even op in Kortrijk maar toen leek hij volgens H.’s vriendin Laurie S. niet geradicaliseerd. Hij zou haar gezegd hebben dat hij werk zocht.

Zowel H. als zijn vriendin kregen beelden van de aanslag voorgelegd. Volgens Laurie S. kon de man op de beelden Nemmouche zijn, maar kon het evengoed iemand anders zijn. Ihmed S. verklaarde dan weer: “Op een aantal beelden, in profiel, zou ik hem kunnen herkennen. Er is een zekere gelijkenis, maar ik herken hem niet 100 procent.”

bron: Belga