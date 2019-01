“Industrielanden dragen verantwoordelijkheid voor klimaat”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) heeft de industrielanden opgeroepen aan hun verantwoordelijkheid voor het wereldklimaat te voldoen. “Ik ben er ten zeerste van overtuigd, dat de klimaatverandering voor ons, voor de hele wereld, een reusachtige betekenis heeft”, zei ze vandaag op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos. Volgens Merkel hebben de industrielanden de vaardigheden en ook de verantwoordelijkheid om technologieën te ontwikkelen, waarvan andere landen dan ook kunnen gebruikmaken.

In Duitsland zal aardgas de komende decennia een grotere rol spelen, met het oog op de Duitse kooluitstap, aldus Merkel. Dat gas zal uit Rusland komen, maar mogelijk wordt ook vloeibaar gas uit de Verenigde Staten en andere landen binnengehaald. De infrastructuur wordt alleszins uitgebouwd. “Als we uit kool- en kernenergie stappen, dan moeten we de mensen eerlijk zeggen dat we meer aardgas nodig hebben”, aldus Merkel.







bron: Belga