Hogeschool- en universiteitsstudenten vervoegen morgen klimaatspijbelaars

Na de enorme opkomst van 12.500 klimaatspijbelaars vorige week donderdag 17 januari is het morgen opnieuw uitkijken naar de derde klimaatmars van Youth for Climate. Voor het eerst krijgt de actie steun van de hogeschool- en universiteitsstudenten. Al is hun opkomst mogelijk nog beperkt vanwege de examenperiode. “Mogelijk is de opkomst van studenten nog niet in grote getalen, want er zijn nog heel veel van hen die examens hebben. We willen wel duidelijk maken dat “Youth” zowel op scholieren als studenten van toepassing is”, vertelt Laura Cools, initiatiefneemster van Students for Climate en nu gezicht van de studenten binnen Youth for Climate.

De studenten die morgen aanwezig zijn, willen wel al een duidelijk signaal geven dat ook zij tot het einde willen doorgaan en dat is tot aan de verkiezingen in mei. De nieuwe beweging Students for Climate is nog volop in opbouw en werkt vooral naar hun eigen protest van 14 februari toe. Dan hoopt het tienduizenden studenten op de been te krijgen.







“Ik zag dat Youth for Climate zo goed bezig was en dat inspireerde. Het is ook de verantwoordelijkheid van de studenten en nu blijkt er ook echt een draagvlak te zijn onder de studenten. De jongeren moeten door de politici echt serieus genomen worden. Het is een globale zorg voor iedereen van onze leeftijd”, vertelt Cools. De klimaatmars van Youth for Climate start morgen opnieuw om 10.30 uur op het Europakruispunt voor het station Brussel-Centraal.

bron: Belga