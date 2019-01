Geen elementen die wijzen op cyberdreiging

Er zijn momenteel geen elementen die erop wijzen dat hackers pogingen ondernemen om de verkiezingen van mei te manipuleren. Dat heeft adjunct-directrice Phédra Clouner van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) vandaag gezegd in de marge van een internationaal forum over cyberveiligheid in Rijsel. Bij de vorige, lokale verkiezingen in oktober zijn tests uitgevoerd en die hebben niets aan het licht gebracht. Landen als de Verenigde Staten en Frankrijk zijn het slachtoffer geweest van (pogingen tot) manipulatie van verkiezingen door aanvallen die ondersteund worden door staten. Zo ver lijkt het in België voorlopig nog niet.

Het CCB, het nationale agentschap dat zich met deze problematiek bezighoudt, verzekert “betrokken” te zijn, maar het fenomeen is breder dan cyberaanvallen. Die kunnen gelinkt zijn aan pogingen om de publieke opinie te beïnvloeden via “fake news” dat wordt verspreid op sociale media.







Niettemin voerde het CCB bij de lokale verkiezingen van oktober veiligheidsaudits uit op de kiessystemen, en die technische tests brachten geen pogingen tot manipulatie aan het licht. Zijn ook de federale, regionale en Europese verkiezingen gevrijwaard? “We beschikken niet over elementen die doen denken dat er een poging tot manipulatie zal zijn. Maar we blijven uiteraard aandachtig”, stelt Clouner.

Het CCB, dat rechtstreeks afhangt van de premier, heeft ook een gids voor de politieke wereld uitgebracht. De gids is bestemd voor partijen en kandidaten, die aangeraden worden om omzichtig om te gaan met paswoorden en aandacht te hebben voor phishing. Ze krijgen ook de raad mee om hun gebruik van sociale netwerken in de gaten te houden en regelmatig veiligheidsupdates uit te voeren op hun elektronische apparaten.

Bron: Belga