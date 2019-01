Ex-speurder Bende van Nijvel opgepakt op verdenking van manipulatie onderzoek

De voormalige speurder van het onderzoek naar de Bende van Nijvel Philippe V. is opgepakt. Het huidige onderzoeksteam verdenkt hem ervan dat hij in 1986 het onderzoek naar de Bende heeft gemanipuleerd. Dat melden De Standaard en VRT NWS vandaag. De arrestatie kadert in de discussie over de wapenvondst van november 1986 in Ronquières. Philippe V. was in de jaren 80 een tijdlang lid van de cel-Delta die toen onder leiding van de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch het onderzoek voerde naar de Bende van Nijvel.

V. lag in november 1986 aan de basis van een belangrijke wapenvondst in het kanaal Brussel-Charlerloi in Ronquières. Een jaar eerder had een zoektocht in dezelfde zwaaikom niets opgeleverd.







V. heeft altijd beweerd dat die zoekactie er is gekomen door klassiek politiewerk. Maar in 2013 bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat die voorwerpen pas enkele dagen voor de vondst in november 1986 in het kanaal gedumpt konden zijn. Dat versterkte het vermoeden van de onderzoeksrechter en de speurdersploeg dat er manipulatie in het spel was.

bron: Belga