Evaluatie Brussels fietsbeleid toont dat er nog veel werk is

Na een onderbreking van acht jaar heeft Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) samen met studiebureau Tridée en in samenwerking met Pro Velo, Gracq, Fietsersbond, EUCG en Brussel Mobiliteit nog eens een BYPAD (Bicycle Policy Audit), een evaluatie van het Brusselse fietsbeleid, voorgesteld. De conclusie is dat het fietsbeleid stilaan op gang komt, maar dat er tegelijkertijd nog veel werk is. Uit de evaluatie blijkt dat er vooruitgang is geboekt om van Brussel een fietsstad te maken. Het minpunt is evenwel dat het allemaal sneller kan en dat de fietsers ongeduldig worden. De BYPAD toont duidelijk aan dat over het fietsbeleid in Brussel nog steeds te veel wordt onderhandeld, afhankelijk van coalities en opportuniteiten. Alle beleidsniveaus moeten zich daarom inschrijven op een algemeen fietsbeleid.

“Ik trap een open deur in als ik zeg dat het een echte strijd was om plaats te krijgen voor de fietser. Tot doodsbedreigingen toe. Maar je voelt dat de verandering in gang is gezet”, stelt minister Smet. Tussen 2015 en 2020 zal het Brusselse Gewest 80 kilometer afgescheiden fietspaden hebben aangelegd op de gewestwegen.







Fietsersorganisatie Gracq erkent de goede wil, maar ziet dat bepaalde realisaties nog te vaak hindernissen kennen zoals wagens die zich parkeren op nieuwe fietspaden. “De controles en de boetes volstaan nog niet en mogen strenger. Het potentieel van Brussel moet geactiveerd worden en daarbij blijft de autodruk het grootste obstakel”, aldus Florine Cuignet van Gracq.

bron: Belga