Europese Commissie dringt aan op voorzichtigheid met “gouden visa”

De Europese Commissie publiceert vandaag een rapport waarin ze de lidstaten oproept om grondiger te controleren bij de uitreiking van zogenaamde ‘gouden visa’. Vooral in Malta, Cyprus en Bulgarije kunnen rijke investeerders een verblijfsvergunning of zelfs een Europees paspoort kopen, wat de deur naar corruptie openzet. Vooral rijke Chinezen, Russen en Amerikanen zouden van de gouden visa profiteren. De Commissie vraagt de lidstaten nu om minder laks te zijn in de controle van kandidaten. Tegelijkertijd moeten ze transparanter zijn over de manier waarop ze de papieren toekennen.

Naast Malta, Cyprus en Bulgarije lopen ook Spanje en Portugal in het vizier van de commissie. Die landen kennen beperktere verblijfsrechten toe, vooral aan vastgoedinvesteerders.







Ngo’s als Transparency International en Global Witness klagen al langer over de praktijk, die corruptie, witwaspraktijken en belastingontwijking in de hand zou werken.

Bron: Belga