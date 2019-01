Dutordoir wil realistischere stiptheidsmeting

NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir wil de stiptheid van de treinen op een realistischere manier gaan berekenen, waarbij er ook rekening wordt gehouden met gemiste aansluitingen en afgeschafte treinen. “We moeten de echte ervaringen van klanten gaan meten”, zo zei ze vandaag gezegd in de Kamercommissie Infrastructuur. Volgens Dutordoir geeft de huidige wijze waarop de stiptheid wordt gemeten, niet weer wat de klanten echt beleven. “Ik wil in 2019 werken aan een KPI (key performance indicator, of prestatie-indicator, red.) die de echte klantenbeleving meet, rekening houdend met aansluitingen en afgeschafte treinen, want die zijn nog veel penaliserender voor de reiziger dan vertragingen.” Meer algemeen zei de NMBS-topvrouw dat het tijd is dat de spoorwegmaatschappij “een klantenbedrijf” wordt. “We moeten uitgaan van het potentieel van echte klanten in echte treinen, en op basis daarvan robuuste vervoersplannen uitwerken.”

bron: Belga