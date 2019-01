Driehonderd Mechelse scholieren betogen voor klimaatactie

Een 300-tal scholieren uit Mechelse lagere en middelbare scholen heeft vandaag verzameld op de Grote Markt. Daarmee willen ze de lokale politici uitdrukkelijk vragen meer inspanningen te leveren om het klimaat te redden. “In Brussel worden vooral nationale en internationale politici aangesproken maar wij willen dat ook op lokaal niveau wordt ingegrepen”, klinkt het. Het initiatief gaat uit van enkele leerlingen van het Busleyden Atheneum en zij hebben alle directies van Mechelse scholen aangeschreven om hun actie te steunen. “We doen dit bewust op een woensdag, buiten de lesuren, zodat niemand ons kan verwijten dat we ervoor spijbelen”, zegt initiatiefnemer Max Sinjan.

“Velen van ons zijn ook al naar Brussel geweest en zullen dat nog doen, maar we willen dat ook het lokale bestuur meer inspanningen levert om ons klimaat te beschermen. Zo kan de stad bijvoorbeeld meer verticale tuinen aanleggen, zorgen dat de bodem waterdoorlatend blijft en niet alles verharden met stenen.”







Tijdens de lessen krijgen de leerlingen te weinig de kans om over het klimaat te praten. “We hebben meestal wel een themaweek maar in de klassieke lessen zoals wiskunde of geschiedenis is het moeilijk om het over het klimaat te hebben”, zegt Sinjan. “Maar we zijn wel bezorgd en willen het probleem blijven aankaarten.”

Ook de lagere schoolkinderen kwamen voorbereid, hadden spandoeken gemaakt en scandeerden “Wij zijn het beu, red het milieu.” De oproep van de leerlingen werd goed door het lokaal bestuur gehoord. “Ik ben trots dat jullie engagement opnemen en de vinger op de zere wonde leggen”, sprak schepen van Milieu Marina De Bie (Groen) de jongeren toe. “Wij gaan op 6 februari met jullie samenzitten en bespreken wat we samen kunnen doen om tot actie over te gaan. We moeten nu maatregelen nemen, niet morgen.”

Organisator Sinjan is tevreden met de opkomst. “Onze actie zal echter pas geslaagd zijn als het bestuur concrete acties onderneemt. Tot dan blijven wij onze stem laten horen, zo ook donderdag en zondag in Brussel waar wij talrijk aanwezig zullen zijn.”

bron: Belga