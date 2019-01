Doden en vermisten door aardverschuivingen en overstromingen in Indonesië

In de Indonesische provincie Zuid-Sulawesi zijn zes mensen omgekomen en zijn twintig anderen nog altijd vermist, na aardverschuivingen en overstromingen die het gevolg waren van zware stortbuien. Twee dagen van hevige regen in het district Gowa zorgden er volgens districtshoofd Adnan Purichta Ichsan voor dat het waterpeil in een dam toenam. Naast de doden en vermisten raakten ook vier mensen gewond en meer dan 2.100 mensen ontheemd. “Het extreme weer van de afgelopen twee dagen heeft grote schade aangericht in verschillende subdistricten”, aldus het districtshoofd.

Aardverschuivingen en overstromingen komen veel voor in Indonesië tijdens het regenseizoen.







Bron: Belga