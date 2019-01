Croky Cup – Mechelen en Union scoren niet in eerste duel van de halve finales

KV Mechelen en Union zijn er woensdagavond in het AFAS Stadion niet in geslaagd te scoren tijdens de heenwedstrijd van de eerste halve finale van de Croky Cup. In een echte cupmatch domineerde Union voor rust, maar meteen na de pauze vielen de Brusselaars met z’n tienen. Mechelen drukte de bezoekers vervolgens weg, maar kwam eveneens niet tot scoren. Union begon vrank en vrij aan de partij in het AFAS Stadion. Nog binnen de eerste minuut testte Selemani de vuisten van Mechelen-doelman Verrips. De thuisploeg was gewaarschuwd, maar wist zich geen raad met de beweeglijke Brusselse aanvallers. Vooral goudhaantje Tau toonde zich een gesel voor de Mechelse defensie. De Zuid-Afrikaan, die wordt gehuurd van Premier League-club Brighton, leek Union tot twee keer toe op voorsprong te brengen, maar werd telkens nipt afgevlagd voor buitenspel. Tussendoor had ook Niakaté een doelrijpe mogelijkheid voor de bezoekers de nek omgewrongen. Op de eerste Mechelse kans was het liefst veertig minuten wachten. De Camargo knikte een hoekschop pal op Union-goalie Kristiansen. De Mechelaars bleken eindelijk wakker en Schoofs mikte een vrijschop net voor rust nog naast.

De tweede helft kon niet dramatischer beginnen voor Union. Binnen de eerste minuut na rust schoof kapitein Peyre Engvall onderuit en hij kreeg zijn tweede gele, en dus rode, kaart. Mechelen rook bloed en ging meteen massaal in de aanval. Union zag sterretjes en Storm miste tot twee maal toe de 1-0. Union probeerde de rust te herstellen en leek daar ook enigszins in te slagen, maar in de laatste tien minuten zette Malinwa nog eens alles op alles. Invallers Tainmont en Togui verkwanselden nog grote kansen en ook de laatste mogelijkheid, voor Engvall, ging er niet in. Union knokte zich in de slotfase naar een gunstige 0-0 uitgangspositie. De terugwedstrijd in het Joseph Mariënstadion van Union vindt volgende week dinsdag plaats.

bron: Belga