Crisis Venezuela – Maduro verbreekt diplomatieke banden met VS

De linkse Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft woensdag de diplomatieke banden met de Verenigde Staten verbroken. Dat gebeurde enkele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump zijn steun had toegezegd aan Juan Guaidó, de voorzitter van het buitenspel gezette Venezolaanse parlement. Die had zichzelf uitgeroepen tot president van het Zuid-Amerikaanse land tijdens een bijeenkomst met aanhangers in de hoofdstad Caracas. “Ik heb beslist de diplomatieke banden met de imperialistische regering van de VS te verbreken. Buiten! Dat ze vertrekken uit Venezuela, hier heerst nog waardigheid”, verklaarde Nicolas Maduro.

De Amerikaanse diplomaten krijgen 72 uur de tijd om het land te verlaten.

Twee weken geleden legde Maduro de eed af voor een tweede ambtstermijn. Vele staten, internationale organisaties en de oppositie erkennen Nicolas Maduro niet meer als rechtmatig president, omdat zijn verkiezing vorig jaar niet volgens democratische normen is verlopen.

Intussen zijn in de hoofdstad Caracas rellen uitgebroken tussen aanhangers van de oppositie en de ordetroepen. Dat gebeurde na de betoging waarop Guaidó zich tot president had uitgeroepen.

Bron: Belga