Coach Maurizio Sarri over Eden Hazard: “Hij is een grote speler, maar geen leider”

Eden Hazard, aanvoerder bij de Rode Duivels, is bij zijn club Chelsea nog altijd geen leider. Dat zegt althans zijn coach Maurizio Sarri. Hij ging vandaag op een persconferentie dieper in op de rol van de Belgische dribbelaar bij de Londense club. “Momenteel is hij meer een individuele speler dan een echte leider”, aldus Sarri over Hazard. “Hij is natuurlijk wel heel belangrijk omdat hij altijd in één of twee minuten een wedstrijd kan beslissen, maar een leider is hij op dit moment niet.” De Italiaanse coach houdt wel degelijk van de Rode Duivel, maar die kan in zijn ogen nog beter. “Het is een grote speler, een van de beste ter wereld. Maar zijn potentieel ligt nog altijd hoger dan zijn prestaties.”

Sarri lijkt Hazard met enkele steekjes te willen prikkelen. “Uit respect voor in de eerste plaats zichzelf zou hij nog meer zijn best moeten doen. Hij is een individuele speler die op instinct voetbalt. Voor hem is het moeilijk om aan één positie vast te houden. We moeten de tien andere spelers goed organiseren, omdat hij het nodig heeft om overal op het veld te kunnen spelen.”







bron: Belga