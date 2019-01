Champions League basket (m) – Antwerp verliest nipt bij Bamberg

De Antwerp Giants hebben woensdag op de twaalfde speeldag in de Champions League basketbal met 82-78 verloren bij het Duitse Bamberg. Bij de rust stond Antwerp nog 37-42 voor. Het eerste kwart van de mannen van Roel Moors was sterk, en de Giants leidden met 17-23. Het tweede kwart was gelijkopgaand, maar op tien minuten van het einde stond Bamberg 60-58 voor. Vijf minuten voor tijd leidde Antwerp weer met 69-70, maar het moest de zege toch aan de Duitsers laten. Tyrese Rice was uitblinker bij de thuisploeg met 24 punten. Voor Antwerp waren Hans Vanwijn en Ismael Bako gedeeld topschutter met 15 punten.

Na twaalf van de veertien speeldagen tellen de Giants zes zeges en zes nederlagen. Met achttien punten prijken ze nog altijd op de vierde plaats, en het zijn de eerste vier die doorstoten naar de achtste finales. Op 29 januari komt nummer zeven Dijon over de vloer in de Lotto Arena.

.







bron: Belga