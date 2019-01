België stemt voor verbod op chloorprofam

België zal voor een Europees verbod op chloorprofam stemmen. Dat heeft federaal minister van Landbouw Denis Ducarme vandaag meegedeeld. Chloorprofam is een herbicide die vooral gebruikt wordt in de aardappelsector. Het Europese Permanent Comité voor Planten, Dieren, Levensmiddelen en Diervoeders (SCoPAFF) stemt donderdag of vrijdag over een verbod. “Het rapport van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) is duidelijk: chloorprofam is een stof die zowel nefast is voor de gezondheid van de mens -en dus ook onze landbouwers- als voor het milieu. België zal pleiten voor een verbod op dit product”, zo deelde Ducarme mee.

Volgens het rapport van EFSA zijn verscheidene nefaste effecten van chloorprofam geïdentificeerd, met name in het bloed, de nieren, lever en de milt. Een te grote blootstelling aan de stof blijkt in het bijzonder kinderen te treffen. De stof blijft bovendien aanwezig in materialen in opslagplaatsen die gebruikt werden voor het stockeren van aardappelen.







De Europese Commissie wil chloorprofam dan ook verbieden, wat ook op enig begrip kan rekenen in de sector. Want hoewel ze de stof nog steeds gebruiken, zijn ook de landbouwers en de industrie zich bewust van de gevaren en de nood om alternatieven te ontwikkelen, aldus de minister.

De stemming in het SCoPAFF was oorspronkelijk al voorzien voor december, maar moest toen uitgesteld worden omdat bleek dat er onvoldoende lidstaten het voorstel zouden steunen.

