“België loopt 30,4 miljard euro aan belastinginkomsten mis”

De Europese lidstaten lopen elk jaar bijna 825 miljard euro aan inkomsten mis als gevolg van belastingontduiking. In België gaat het om een bedrag van 30,4 miljard euro. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement. De vorige studie van de S&D-fractie naar de financiële putten die achtergelaten worden door belastingontduiking en belastingontwijking kreeg in 2012 en 2013 heel wat weerklank. Het rapport, van de hand van de Britse expert Richard Murphy, schatte toen dat de Europese lidstaten 1.000 miljard euro misliepen. Toenmalige Europees president Herman Van Rompuy citeerde het bedrag toen hij besliste de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking op de Europese agenda te plaatsen.

Nu hebben de S&D en Murphy een nieuwe, geactualiseerde studie klaar. Daar schrijven ze dat belastingontduiking door grote bedrijven de Europese lidstaten elk jaar 823,5 miljard euro kost. Belastingontwijking, die op zich niet illegaal is, zou voor een bijkomende put van 50 tot 190 miljard euro zorgen. In de studie wordt echter vooral gefocust op de illegale ontduiking van belastingen.







De cijfers, die een macro-economische inschatting zijn, moeten aantonen dat de Belgische schatkist vier jaar geleden 30,4 miljard euro misliep wegens belastingontduiking. Italië is de koploper met 190,9 miljard, voor onze buurlanden Duitsland en Frankrijk met respectievelijk 125,1 miljard en 117,9 miljard. In Nederland wordt jaarlijks 22,2 miljard euro aan belastingen ontdoken.

Volgens de vorige studie was belastingontduiking goed voor 865 miljard euro aan gederfde inkomsten. Nu is dat dus ‘maar 823 miljard, of – rekening houdend met inflatie – een daling met 11,7 procent.

bron: Belga