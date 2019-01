Belgen in het buitenland – City, met De Bruyne, spaart Burton na 9-0 in de heenmatch en wint zuinig in League Cup

Manchester City heeft zich woensdag geplaatst voor de finale van de Engelse League Cup. Het won, met Kevin De Bruyne in de basis, met 0-1 bij derdeklasser Burton. De heenwedstrijd in Manchester was op een 9-0 monsterscore geëindigd. Ondanks de ruime marge stelde coach Pep Guardiola van Manchester City toch enkele van zijn sterren op. Kevin De Bruyne was er daar één van, al ging hij wel al na 63 minuten naar de kant. Het enige doelpunt kwam op naam van Sergio Agüero (26.), met een assist van Ryad Mahrez. Vincent Kompany ontbreekt bij City met een spierblessure.

In de andere halve finale verdedigt Tottenham donderdag een 1-0 voorsprong tegen zijn Londense stadsgenoot Chelsea.

bron: Belga