Autodeelplatform Drivy telt 50.000 Belgische gebruikers

Eind 2018 telde het autodeelplatform Drivy 50.000 gebruikers in België. Het platform stelt in ons land 1.500 voertuigen ter beschikking. “In Brussel biedt Drivy meer dan 350 voertuigen aan voor autodelen, waarvan er meer dan 60 beschikken over het systeem Drivy Open (waarmee een auto gereserveerd, opgehaald en geopend wordt met de applicatie Drivy)”, aldus Quentin Lestavel, directeur van Drivy voor Frankrijk en België.

Volgens Lestavel beantwoordt autodelen aan een behoefte in steden die verstikt worden door files. “We schatten dat een deelauto toelaat de stad te ontdoen van 10 tot 15 privévoertuigen”, aldus de directeur.

Drivy schrijft zijn succes in Europa en België toe aan het model met privé- en professionele voertuigen. Volgens Lestavel biedt dat een evenwicht en een soepelere ontwikkeling dan bedrijven die enkel met gespecialiseerde vloten werken.

Het autodeelplatform is aanwezig in zes Europese landen, waaronder dus België.

