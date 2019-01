Australian Open – Pliskova houdt Serena Williams uit de halve finales

Serena Williams is er woensdag op de Australian Open in Melbourne niet in geslaagd om de halve finales te bereiken. Ze verloor uiteindelijk tegen de Tsjechische Karolina Pliskova (N.8), in drie sets (6-4, 4-6, 7-5). In de laatste set stond de Amerikaanse op een bepaald moment nochtans 5 tegen 1 voor. Vier matchballen kon ze niet verzilveren.

Door haar verlies zal de 37-jarige Serena, momenteel zestiende op de wereldranglijst, haar droom van een recordaantal grandslamtitels -nu nog op naam van de Australische Margaret Court- opnieuw moeten opbergen.

Pliskova neemt het in de volgende ronde op tegen de Japanse Naomi Osaka (N.4). De andere halve finale wordt gespeeld door de Tsjechische Petra Kvitova (N.6) en de Amerikaanse Danielle Collins (N.35).

bron: Belga