Australian Open – Osaka verslaat Svitolina en bereikt halve finale in Melbourne

De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft de halve finale van de Australian Open bereikt. De als vierde geplaatste Japanse had aan twee sets (6-4, 6-1) genoeg om Elina Svitolina uit Oekraïne te verslaan.

Osaka was de winnares van het laatste grandslamtoernooi voor de Australian Open, de US Open in september. Het is voor het eerst in een kwarteeuw dat een Japanse de halve finale in Melbourne haalt.

Ze moet het opnemen tegen Serena Williams uit de VS of de Tsjechische Karolina Pliskova. Osaka kan bij winst de nummer 1 van de wereld worden.

bron: Belga