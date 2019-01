107e editie met langere lus in Nederland en slechts twee plaatselijke ronden in Schoten

In het stadhuis van Terneuzen is deze namiddag de 107e editie van de Scheldeprijs voorgesteld. Deze eendagskoers buiten categorie vindt plaats op woensdag 10 april. Het Nederlandse Terneuzen blijft fungeren als startplaats. De ontknoping wacht traditiegetrouw in Schoten. Nieuw dit jaar is dat de lus in Nederland een stukje langer is en dat het aantal plaatselijke ronden, van elk 15,8 kilometer, op en rond de Churchilllaan gereduceerd werd van drie naar twee. Zo komt men aan 202,3 kilometer wedstrijd. “In de vorige editie werkten we zowat 125 kilometer in het Nederlandse Zeeland af, dit jaar is dat 145 kilometer. We maken een lusje in Vlissingen om dan naar Middelburg en Wemeldinge te trekken. De finale in België is nagenoeg dezelfde als in 2018, maar dan wel met één plaatselijke ronde minder in Schoten”, stelt koersdirecteur Frank Van Zitteren. “We reduceren met die parcourswijziging het aantal spoorwegovergangen in Nederland met de helft, van vier naar twee. Vorig jaar kenden we problemen toen een deel van het peloton een gesloten overweg negeerde en zo uit de wedstrijd werd genomen door de jury. Dit proberen we nu te vermijden”, vervolgt Van Zitteren.

De Scheldeprijs krijgt met Bora-Hansgrohe, Deceuninck-Quick Step, EF Education First, Lotto Soudal, Team Dimension Data, Katusha-Alpecin, Team Sky, Team Sunweb, Trek-Segafredo en UAE Team Emirates tien WorldTour-teams aan de start. “Qua deelnemersveld mogen we dus niet klagen. De winnaar van de vorige editie, Fabio Jakobsen, komt meer dan waarschijnlijk aan de start”, verduidelijkt Van Zitteren. “Ook André Greipel, met zijn nieuwe ploeg Arkea-Samsic, zal afzakken naar Terneuzen. Voor de rest is het nog afwachten wie wel en wie niet gaat rijden.”







Vorig jaar ging de zege in Schoten naar Fabio Jakobsen. De Nederlander haalde het van een door wind en regen fel uitgedund peloton, voor de Duitser Pascal Ackermann en de Brit Christopher Lawless. Beste Belg was Jens Debusschere met een vierde plaats. De laatste Belgische overwinning in de Scheldeprijs dateert al van 2006, toen Tom Boonen op de Churchilllaan in Schoten – net als in 2004 – het zegegebaar mocht maken. Absoluut recordhouder qua overwinningen is Marcel Kittel. De teller van de Duitse sprintbom staat op vijf (2012, 2013, 2014, 2016 en 2017).

bron: Belga