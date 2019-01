Zo red je je schoenen na sneeuwschade

Ben jij deze ochtend ook naar buiten gerend om een sneeuwman in elkaar te knutselen? Of heb je je met veel moeite naar het werk gesleept? Tot welke categorie je ook behoort, veel kans dat je niet echt aan je schoenen hebt gedacht. Nochtans krijgen die bij sneeuwweer heel wat te verduren.

Zout

Op zich is niet de sneeuw, maar het strooizout de grootste boosdoener. Zout is namelijk nogal agressief voor je stappers en laat vaak witte vlekken achter. Niet getreurd, je moet ze nog niet meteen in de vuilbak gooien. Hoewel je volgende keer misschien toch maar beter niet je mooiste schoenen aantrekt.

Huis-, tuin- en keukenmiddeltje







Het trucje om van die witte vlekken af te komen, is eigenlijk heel makkelijk. En je hebt waarschijnlijk alles in huis om meteen aan de slag te gaan. Meng gelijke delen water en azijn en poets met behulp van een katoenen doek de vlekken weg. Klaar! Voor suède mag je zelfs pure azijn gebruiken en voor je sneakers is een sopje van water en zeep het meest effectief. Test het wel eerst uit op een klein stukje, want je wil niet heel je mooie schoenen om zeep helpen.