VIDEO. “Bloedmaan was startsein voor het einde der tijden”

Een zons- of maansverduistering is natuurlijk niet compleet zonder onheilspellende boodschappen over de toekomst van de mensheid uit de curieuze krochten van het christendom. Laat het over aan de Amerikanen om met een theorie op de proppen te komen.

In de nacht van zondag op maandag was er, zoals iedereen ondertussen wel weet, een bloedsuperwolfmaan. Volgens de Amerikaanse YouTube-pastoors Mark Biltz en Paul Begley is hiermee het startschot afgegaan voor de apocalyps.

Geen exacte datum







“Dit soort onheilspellende voortekenen van de apocalyps maken duidelijk dat ons een ramp van cataclysistische proporties te wachten staat.” Echt concreet wordt Begley niet in zijn voorspelling. Volgens hem zou de rampspoed ons maandag al fataal kunnen worden, maar het kan ook zijn dat de nieuwe zondvloed even op zich laat wachten. De naderende Dag des Oordeels staat volgens hem in elk geval in de maan van vannacht geschreven en de Verenigde Staten zullen het effect binnen tien jaar merken.

Link met Donald Trump

Volgens Begley speelt de Amerikaanse president Donald Trump een belangrijke rol in deze profetische boodschap. Dit komt omdat er op zijn geboortedatum, 14 juni 1946, eveneens een bloedmaan boven de planeet te zien was. De meest recente bloedmaan vond plaats twee jaar na zijn inauguratie toen hij exact 70 jaar, 7 maanden en 7 dagen oud was. Dit is volgens hem geen toeval.