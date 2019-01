Sala verstuurde nog ijzingwekkend audiobericht voordat hij van de radar verdween: “Ik ben bang”

Een audiofragment met een boodschap van Emiliano Sala, de Argentijnse voetballer die samen met zijn piloot van de radar verdween, is in de Latijns-Amerikaanse media opgedoken. Sala vloog op dat moment van Nantes naar zijn nieuwe ploeg Cardiff. “Ik ben enorm bang”, klinkt het in het fragment.

Maandag nam Sala afscheid van zijn teamgenoten in Nantes. Vervolgens stapte hij op een vliegtuigje richting Cardiff maar daar kwam hij nooit toe. De politie bevestigde intussen dat er sinds maandagavond wordt gezocht naar het toestel, dat naast Sala alleen een piloot aan boord had. Er wordt gevreesd dat het toestel, een Piper Malibu, in zee is gestort. Zoekacties met helikopters leverden voorlopig niets op.







Nu heeft Diego Rolan, een Uruguayaanse voetballer en goede vriend van Sala, een audiofragment gedeeld met het Uruguayaanse radiostation 1010 AM. Sala stuurde het bericht, dat hij opnam tijdens de vlucht, naar een WhatsApp-groep van zijn vrienden.

“Dag makkers, hoe gaat het met jullie?”, zegt Sala met vermoeide stem. “Ik zit hier in een vliegtuig dat uit elkaar lijkt te vallen. Ik ben onderweg naar Cardiff. Morgen staat de eerste training op het menu bij mijn nieuwe ploeg. Maar laten we afwachten hoe het hier afloopt. Als er over anderhalf uur geen nieuws is over mij, weet ik niet of ze nog iemand zullen sturen om naar mij te zoeken? Ik ben zo bang.” De vader van Sala bevestigde dat de stem in het audiobericht van zijn zoon is.

(Lees verder onder de tweet.)

DESGARRADOR! 😩 El audio de Emiliano #Sala saliendo con rumbo a #Cardiff desde Nantes. “Si en hora y media no tienen novedades mías no se si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar”. 💔 Seguimos rezando! 🙏🏼 #EPL pic.twitter.com/CYAvYFA16D — Noti Futbol (@NotiFutbol) 22 januari 2019

Onderzoek hervat