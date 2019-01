Linde Merckpoel maakt carrièreswitch

View this post on Instagram

Ochtend met mixed feelings vandaag. Want NEWSFLASH… Ik stop met mijn ochtendshow. Het ding is… mocht ik kunnen, ik deed dertig dingen tegelijk en dan maakte ik radio, video en een tapdansshow tegelijkertijd. Maar op een bepaald moment moet je gewoon voluit durven kiezen voor die éne droom. Ik fantaseer al jaren met mijn vriend @brarno over een videoproject en ben héél blij dat we ons hier nu fulltime op kunnen storten. Ik ga de luisteraars missen, maar de goesting in dit avontuur is te groot geworden. Ik wil actie en bewegen. Mensen leren kennen, nieuwe verhalen horen. Dingen die mij fascineren, waar ik vragen bij heb of geen hol van snap… Ik wil keiveel dingen zien met mijn eigen ogen. Dus ik doe het gewoon. Ik word een YouTuber, jongens! En dat klinkt nu nog wat akelig, maar BAM. Beslist! Merci @stubru om mij alweer te volgen in mijn wilde ideeën en ambities. Ik kan me nog steeds geen beter plekje voorstellen dan hier.