IJs eten wordt dit jaar gezonder

Voedingsproducenten werken aan een gezondere voeding door suikers en vetten zo veel mogelijk uit hun producten te bannen. Sinds 2016 zitten er minder suiker, verzadigde vetten en zout, en méér vezels en volkoren granen in voedingsproducten. We verkiezen ook producten met een lager alcoholpercentage. Een trend die in 2019 wordt voortgezet, onder meer in ijs en cocktails.

Gezonde vetten

Door gezonde vetten en eiwitten op het menu te zetten, heb je minder snel honger. Smul van een avocado, een eitje, sojabonen, Griekse yoghurt of pompoenpitten en je hebt meteen een verzadigd gevoel. En laten dat nu net de ingrediënten zijn die dit jaar ‘hot’ worden in ijsco-land. Vergeet een klassiek bolletje vanille- of chocoladeroomijs, welkom avocado-ijs, hummusijs en ijs van Gruyèrekaas!

Vezels







Vezelrijke producten zorgen er dan weer voor dat je minder snel zin krijgt in iets zoet. Granen en peulvruchten zullen je zin in zoet op een lager pitje zetten en vormen daardoor de ideale ingrediënten voor ijs: je hoeft immers minder suikers toe te voegen om een zoete smaak te bekomen. En nadien grijp je minder snel opnieuw naar een zoete snack omdat je zin in zoet voldaan werd.

Suikers vervangen

IJsmakers gaan dit jaar nog meer aan de slag met technieken zoals Thais rolijs, Turks elastisch ijs en elk ingrediënt, zoet of hartig, krijgt een variant in ijs. Ze vervangen daarbij de geraffineerde suikers door lekkere vervangers zoals fruit, al dan niet gedroogd.

Gezonde cocktails

Niet alleen desserten worden gezonder, ook in cocktails wordt het gebruik van suikers ingeperkt. Cocktails krijgen anno 2019 meer vers fruit om ze een zoete toets te geven. Zo kan je rode vruchten zoals frambozen of bessen makkelijk in ijsblokjes verwerken waardoor ze niet te opvallend aanwezig zijn maar toch voor een zoete smaak zorgen. Ook cocktails met watermeloen, abrikoos of perzik zorgen voor een lekker zoete smaak zonder dat je extra suiker moet toevoegen. Gecrusht ijs blijft een ding, wil je geen deuken of krassen op je aanrecht, dan kan je een ijscrusher kopen van Horecarama.

Minder alcohol

Een heerlijke cocktail hoeft niet altijd alcohol te bevatten. Wie toch een beetje alcohol wil, kiest dit jaar voor een drankje met lager alcoholpercentage zoals light bier of een cocktail met een scheutje alcohol. Ook waterijsjes met een vleugje alcohol zullen deze zomer de festivals veroveren.