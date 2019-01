GAMES. Vijf releases om in de gaten te houden in 2019

Na een jaar tjokvol games trekt 2019 zich heel rustig op gang. Het wordt misschien wel een overgangsjaar, in afwachting van de volgende generatie consoles. Toch verschijnen de komende maanden enkele titels die de moeite waard zijn om in de gaten te houden. Een overzicht.

Kingdom Hearts 3

(PS4, Xbox One)







Nog enkele keren slapen tot de eerste blockbuster van het jaar: ‘Kingdom Hearts 3’. En het minste wat je kan zeggen, is dat hij op zich laten wachten heeft. Het tweede luik van de saga verscheen in 2006 op PS2, dus de verwachtingen voor deel drie zijn meer dan hoog gespannen. ‘Kingdom Hearts 3’ werd ontwikkeld door de Japanse studio Square Enix en is een atypische RPG waarin je Sora speelt, een jongen die moet voorkomen dat een kwade kracht het universum binnendringt. Wat deze game zo speciaal maakt, is dat alles zich afspeelt in werelden uit Disney- en Pixar-producties zoals ‘Toy Story’, ‘Ratatouille’, ‘Frozen’, ‘Big Hero 6’, ‘Pirates of the Caribbean’ en ‘Winnie the Pooh’. Dat belooft!

29 januari

Anthem

(PS4, Xbox One, PC)

‘Trials Rising’, ‘Crackdown 3’, ‘Metro Exodus’, ‘Far Cry New Dawn’, ‘Dirt Rally 2.0’… In februari regent het nieuwe releases. Maar alle blikken zijn gericht op ‘Anthem’. Deze nieuwe franchise van Electronic Arts is ontwikkeld door de Canadezen van BioWare, die eerder al cultsaga’s zoals ‘Mass Effect’ en ‘Dragon Age’ uit hun mouw schudden. ‘Anthem’ is een action-RPG die vooral gericht is op online multiplayer co-op (maar ook perfect solo te spelen is) en doet een beetje denken aan ‘Destiny’. Uitgerust met een exoskelet word je gekatapulteerd in een scifi-universum. Een maand voor de release zijn er nog meer vragen dan antwoorden over deze game, maar één ding is nu al zeker: BioWare heeft bevestigd dat er geen loot boxes zullen zijn.

22 februari

The Division 2

(PS4, Xbox One, PC)

In het voorjaar van 2016 schoot Ubisoft recht in de roos met de lancering van zijn nieuwe franchise ‘The Division’. In een volledig verwoest en door virussen getroffen New York moest je door de stad trekken en intussen gijzelaars bevrijden en nieuwe schuilplaatsen ontdekken. Drie jaar later is ‘The Division’ terug van weggeweest. Deze keer speelt het spel zich af in een postapocalyptisch Washington D.C. ‘The Division 2’ is opnieuw een genremix van action, shooter en RPG. Je kan het solo spelen, maar veel leuker wordt het nog in co-op. We kijken er alvast naar uit!

15 maart

Days Gone

(PS4)

Met ‘God of War’, ‘Detroit’, ‘Spider-Man’ en ‘Astro Bot’ was Sony vorig jaar bijzonder gul met exclusieve titels voor de PS4. 2019 zou weleens in het teken kunnen staan van ‘The Last of Us Part II’, dat een echt meesterwerk belooft te worden maar waarvoor nog geen releasedatum bekend is. Eind april wordt ‘Days Gone’ dus de eerste grote PlayStation-exclusiviteit van het jaar. In deze action-adventure game kruip je in de huid van Deacon St. John, een biker in een postapocalyptische wereld vol zombies. De lange, chaotische ontwikkeling en de meermaals uitgestelde release laten nog wat twijfels bestaan, maar ‘Days Gone’ zou met zijn stresserende, geïnfecteerde open world weleens verrassend uit de hoek kunnen komen.

26 april

Rage 2

(PS4, Xbox One, PC)

In mei legt elke studio een ei. En wat voor één, in het geval van ‘Rage 2’. Negen jaar na het eerste salvo komt de game van Bethesda, ontwikkeld in samenwerking met id Software (‘Doom’) en Avalanche (‘Just Cause’, ‘Mad Max’), terug langs de grote poort. De pitch: een kleurrijke, prettig gestoorde postapocalyptische FPS in een open wereld. Met Walker, de laatste ranger, duik je de Wasteland in. Op het menu: gevechten met ‘Mad Max’-achtige voertuigen, superkrachten en nerveuze vuurgevechten in meedogenloze landschappen. Benieuwd naar het eindresultaat!

14 mei

Thomas Wallemacq