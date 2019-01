Dit eten we in 2019

Net als de mode zijn ook onze eetgewoonten gevoelig voor trends. Dit jaar gaan we met z’n allen massaal food swappen, worden vegetarisch en veganistisch nog populairder en kent brood zijn terugkeer in onze gezonde voedingskeuzes.

Food swap

Steeds vaker kiezen we voor een klassiek gerecht waarbij we één basisingrediënt, vaak een dikmaker, vervangen door een gezonder en minder caloriën tellende versie. Zo kennen we bijvoorbeeld al de brocollirijst, pompoen- of courgettespagetti of pizzabodems van bloemkool. Deze trends blijft ook in 2019 bestaan en wordt doorgetrokken. Iedereen is immers te vinden voor een snelle hap, dus des te beter als die ook gezond kan zijn.

Plantaardige alternatieven voor vlees







We willen niet meer dagelijks een grote portie vlees naar binnen werken. Dit jaar kiezen we voor vleesvervangers die een plantaardige oorsprong hebben en die een ‘vleestoets’ krijgen door hun bereiding: grillen, marineren, roken en roosteren zorgen voor extra smaak. Ook restaurants en bekende chefs werken aan plantaardige alternatieven voor bekende gerechten. Denk maar aan vegetarische leverworst, vegan americain préparé of bitterballen op basis van bietjes.

Zeegroenten

Zeg niet meer ‘zeewier’ maar zeg ‘zeegroente’. Er zijn meer dan 160 eetbare wiersoorten, hoog tijd dus om die in onze keuken te introduceren. Kies bijvoorbeeld voor zeesla of dulse, die een klassiek slaatje kunnen vervangen. In onze eigen contreien vind je draadwier en lamsoor, die een zilte toets aan je gerecht geven. Zeekraal kan je dan weer heel goed wokken, net als wakame dat je kan bereiden zoals spinazie.

Brood mag weer

De uitdrukking ‘broodnodig’ kwam er niet zomaar: we hebben koolhydraten nodig in onze dagelijkse voeding. Kies voor een broodsoort die volledige graankorrels bevat zoals volkorenbrood, zodat je alle zemelen, kiemen en voedingsstoffen meekrijgt. Brood zit ook boordevol vitaminen zoals B1, B2, B3 en E maar ook ijzer, zink, calcium, fosfor en een beetje jodium. Wit en bruin brood bevatten die vitaminen ook maar in mindere mate.

bak zelf een brood, zo heb je een ambachtelijke versie zonder veel additieven zoals rijsmiddel en emulgatoren.

Cookie Dough

In 2019 breekt de deegtrend volledig door in België. Nadat vorig jaar in Gent en Antwerpen al een Cookie Dough Bar werd geopend, verovert deze desserttrend meer dan ooit de harten van de Vlamingen. Deeg wordt geserveerd als een ijsje: met een lekker sausje zoals karamel, chocolade of een vleugje alcohol of getopt met smarties, chocoladeschilfers, nootjes, koekjes of fruit. Lekker!