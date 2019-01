Bekende ‘bikiniklimster’ komt om het leven bij soloklim

Een Taiwanese bergbeklimster, bekend voor haar adembenemende stunts in schaarse kledij, is niet meer. Ze viel in een ravijn en door slecht weer konden reddingswerkers haar niet op tijd bereiken. Het socialemediafenomeen werd gisteren dood aangetroffen. Vermoedelijk kwam ze om door onderkoeling.



De 36-jarige Gigi Wu was onlangs alleen vertrokken op een 25-daagse trektocht door Yushan National Park, waar de hoogste bergtoppen (tot bijna 4.000 meter) van Taiwan te vinden zijn.







Hoewel ze bekend stond om haar bikinikiekjes op de allerhoogste pieken, was ze wel degelijk een ervaren klimster die de juiste kleding en het correcte materiaal gebruikte tijdens haar spannende expedities.

Blessure aan het been

Toen Gigi afgelopen weekend na acht dagen wandelen in een 30 meter diep ravijn stortte, slaagde ze er nog in om zelf alarm te slaan met een satelliettelefoon. Ze was gewond aan het been en kon niet meer bewegen.

Door het slechte weer slaagde een reddingshelikopter er tot drie keer toe niet in om haar te bereiken. Uiteindelijk werd een reddingsmissie te voet op poten gezet. Toen de redders Wu dan 28 uren na de val eindelijk vonden, bleek ze al overleden. De nacht ervoor waren de temperaturen tot rond het vriespunt gezakt. Vermoedelijk stierf de klimster aan onderkoeling.