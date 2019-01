Weerbericht: sneeuw op komst

Vandaag trekt een sneeuwzone van west naar oost over het land. Deze ochtend gaat het sneeuwen in het westen, in de loop van de voormiddag ook in het centrum en in de namiddag pas in het oosten, zo voorspelt het KMI.

Achter de storing wordt het droger met enkele opklaringen. Aan de kust blijft een winterse bui mogelijk. De maxima liggen tussen rond +3 à +4 graden in het westen, rond 1 à 2 graden in het centrum en rond -1 à -2 graden in de Ardennen. De wind waait eerst matig uit zuid tot zuidwest en zwakt in de loop van de namiddag af. Vanavond is het in de Ardennen nog zwaarbewolkt met perioden van sneeuw terwijl het elders tijdelijk droog is met enkele opklaringen. Later vanavond en -nacht trekken vanaf het westen winterse buien over het land. Het gaat opnieuw overal vriezen met minima van -1 tot -8 graden en het is dan overal uitkijken voor vorming van ijsplekken.

Morgen is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met bij momenten winterse buien, in de Ardennen sneeuwbuien. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen -2 graden op de Hoge Venen en +3 in Vlaanderen. De wind is zwak tot matig uit oost tot noordoost.







Donderdag kan nog een winters buitje vallen in het westen van het land maar op de meeste plaatsen blijft het droog met opklaringen. De maxima schommelen tussen -2 graden in de Ardennen en +4 aan de kust.

bron: Belga