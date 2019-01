Vliegtuig maakt noodlanding in Siberië door dronken passagier

Een vliegtuig van het Russische bedrijf Aeroflot dat onderweg was naar Moskou heeft een noodlanding in Siberië moeten maken omdat een dronken passagier eiste dat het van zijn route afweek. Dat hebben de Russische autoriteiten bekendgemaakt. “Het vliegtuig, uit Soergoet en met bestemming Moskou, is van route veranderd zoals geëist door een passagier”, meldde de Russische antiterreurcel. “De piloot besloot het vliegtuig te laten landen in Chanty-Mansiejsk”, een stad in Siberië, zo’n 2.700 kilometer van Moskou.

De man bevond zich in “een staat van dronkenschap”, klinkt het in de mededeling. “Terwijl hij dreigend stelde een wapen te hebben, probeerde hij tijdens de vlucht de cockpit binnen te geraken”. De man werd na de landing opgepakt en er startte een onderzoek. “Alle omstandigheden van het incident” worden onderzocht, luidt het nog.







“Het gaat om een inwoner van Soergoet, die eerder al is veroordeeld voor materiële schade”, stelt een bron. Volgens het Russische persbureau Interfax zou de passagier hebben gevraagd om het vliegtuig om te leiden naar Afghanistan.

In een video die uitgezonden is op verschillende Russische media, en die gefilmd lijkt te zijn door een passagier, is de man te zien die door verschillende gewapende en gemaskerde mannen wordt opgepakt in het vliegtuig. Er is duidelijk op te horen dat de piloot de passagiers bedankt voor hun “begrip voor de situatie”.

“Geen enkele passagier en niemand van de crew raakte gewond”, aldus Aeroflot. “Gezien het toegenomen internationale terrorisme van de voorbije jaren, krijgen alle medewerkers van Aeroflot duidelijke instructies over de maatregelen die ze moeten nemen om de passagiers te beschermen bij dergelijke incidenten.”

Bron: Belga