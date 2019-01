Vermoedelijke Amerikaanse spion blijft in Russische cel

De in Rusland opgesloten vermoedelijke Amerikaanse spion komt voorlopig niet op vrije voeten. Paul Whelan blijft in voorlopige hechtenis. Dat besliste een rechtbank in Moskou. De rechter wees een verzoek van Whelans advocaat van de hand om hem op borgtocht vrij te laten. De rechtbank had kort voor de jaarwisseling verordend dat de Amerikaan minstens tot eind februari in voorarrest moet blijven. De 48-jarige Whelan werd eind december in Moskou gearresteerd. Hij zou volgens de Russische geheime dienst als spion op heterdaad betrapt zijn geweest. Tal van media schreven in commentaarstukken dat de man tegen de Russin Maria Boetina zou kunnen worden geruild. Zij zit al enkele maanden in een Amerikaanse cel, omdat ze als zogezegde studente politieke organisaties probeerde te beïnvloeden.

Whelan bezit naast het Amerikaanse staatsburgerschap ook het Britse, Ierse en Canadese. De ambassades van die landen hebbben consulaire toegang tot de man gevraagd. Zijn advocaat zei over de beschuldigingen van spionage dat hij politieke motieven uitsluit. “Whelan heeft geheime data op een usb-stick gekregen”. Hij ging er echter vanuit dat die van cultureel belang waren.







bron: Belga