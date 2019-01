Usain Bolt droomt niet langer van carrière als profvoetballer

Usain Bolt heeft de hoop om profvoetballer te worden opgegeven. “Het was leuk zolang het duurde”, bekende Bolt in een interview met ESPN. Bolt trainde tussen augustus en eind oktober mee met Central Coast Mariners, in de buurt van het Australische Sydney. Tot een contract kwam het echter niet. Het loon dat Bolt vroeg lag vele malen hoger dan dat wat de club kon bieden. Daarom gingen de Mariners op zoek naar een derde partij voor een financiële bijdrage, maar dat had niet het gewenste effect.

“Het was een mooie ervaring. Ik genoot ervan in een team te zitten, dat is toch wat anders dan het leven van een atleet. Het was een levensles.”







De Jamaicaan hing in 2017 na het WK atletiek in Londen zijn spikes aan de haak om zich te richten op een voetbalcarrière. Hij veroverde tijdens zijn atletiekcarrière in totaal acht olympische titels en elf wereldtitels. Hij bezit de wereldrecords op de 100 meter (9.58) en 200 meter (19.19), beiden daterend uit 2009.

bron: Belga