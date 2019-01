De sneeuwzone zal trager zijn dan voorspeld, maar kan elk moment langs de kust Vlaanderen binnenkomen. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer op Twitter. De strooidiensten hebben preventief 800 ton zout gestrooid op de weg. Het KMI voorspelt dat het ’s ochtends gaat sneeuwen in het westen, waarna in de loop van de voormiddag ook sneeuw zal vallen in het centrum en in de namiddag pas in het oosten.

bron: Belga