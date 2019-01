Simona Halep speelt eerste plaats op wereldranglijst kwijt

Volgende week maandag (28 januari) prijkt een nieuwe nummer 1 bovenaan de wereldranglijst van het vrouwentennis. Simona Halep wordt dan onttroond, al is nog niet helemaal duidelijk wie haar plaats zal innemen. Halep staat sinds 26 februari al 48 weken onafgebroken op nummer 1. Maar door haar snelle exit op de Australian Open (in de achtste finales tegen Serena Williams) komt daar een einde aan.

Petra Kvitova (WTA 6) wipt al zeker over Halep na haar kwalificatie voor de halve finales in Melbourne. Maar nog drie andere speelsters kunnen hetzelfde doen: de Japanse Naomi Osaka (WTA 4), de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 7) en de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8).







Kvitova wordt nummer 1 als ze het toernooi wint of de finale speelt en geen van de drie anderen haar tegenstander daarin is. Osaka volgt Halep op als ze de finale speelt tegen Danielle Collins of net als haar drie concurrentes in de halve finales verliest. Svitolina moet de titel in Melbourne pakken of als enige van de vier de finale halen. Pliskova heeft geen andere optie dan de finale te winnen.

bron: Belga