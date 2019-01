Roland Liboton staat terecht voor laster

Voormalig veldrijder Roland Liboton (61) moet zich voor de correctionele rechtbank van Veurne verantwoorden voor laster. De bal ging aan het rollen door een klacht met burgerlijke partijstelling van de weduwe van Erik De Vlaeminck. Alles draait rond een interview met meervoudig wereldkampioen en Belgisch kampioen Roland Liboton in Deze Week van 25 januari 2017. In het artikel wordt Erik De Vlaeminck, eveneens meermaals wereldkampioen en Belgisch kampioen veldrijden, door Liboton in verband gebracht met dopinggebruik bij het behalen van zijn wereldtitels in 1970 en 1971. “Met ’t spul in zijn kloten”, klonk het.

De weduwe van De Vlaeminck pikte de uitspraken niet, maar ving bot bij de Raad voor Journalistiek. Haar advocate legde ook klacht met burgerlijke partijstelling neer bij de onderzoeksrechter. In die procedure werd ook VRT-journalist Karl Vannieuwkerke betrokken, omwille van bepaalde uitspraken over het bewuste artikel tijdens “Extra Time Cross”. Vannieuwkerke werd echter in november 2018 al buiten vervolging gesteld, bevestigt het Veurnse parket.







Toen oordeelde de raadkamer echter dat Roland Liboton zich wel degelijk voor laster moet verantwoorden. De zaak werd vanochtend ingeleid voor de correctionele rechtbank van Veurne. Alle partijen krijgen de komende maanden de kans om hun standpunt op papier te zetten. De pleidooien zijn voorzien op de zitting van 11 juni.

bron: Belga