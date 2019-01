Remco Evenepoel kent ploegmaats voor eerste profkoers

Deceuninck – Quick-Step zakt met onze landgenoten Remco Evenepoel en Iljo Keisse, de Fransman Julian Alaphilippe, de Colombiaan Alvaro Hodeg, de Argentijn Maximiliano Richeze en de Tsjech Petr Vakoc in de gelederen af naar de Vuelta San Juan, die zondag van start gaat. Voor de bijna negentienjarige Evenepoel wordt het de eerste profkoers. De dubbele wereldkampioen bij de junioren slaat de beloften over en gaat meteen bij de profs aan de slag. Na de Vuelta San Juan volgt de UAE Tour van 24 februari tot 2 maart. Dan gaat de riem er even af en rijdt hij twee Vlaamse koersen: Nokere Koerse op 20 maart en de Bredene Koksijde Classic op 22 maart.

Een andere opvallende naam in de selectie is die van Petr Vakoc. De Tsjech stond twaalf maanden aan de kant nadat een vrachtwagen hem op training in Zuid-Afrika had aangereden. “Ik kan niet wachten om dat rugnummer op te spelden”, bekende de 26-jarige Vakoc. “Al kan ik niet ontkennen dat ik een beetje nerveus ben, want het is intussen al zestien maanden geleden dat ik nog eens een koers gereden heb.”







bron: Belga