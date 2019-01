Pol Van Den Driessche geen kandidaat bij verkiezingen

N-VA-senator Pol Van Den Driessche zal bij de verkiezingen van 26 mei geen kandidaat zijn. In een mededeling op Facebook zegt Van Den Driessche de vernieuwing bij de West-Vlaamse N-VA alle kansen te willen geven. Hij blijft wel achter de schermen actief als communicatie-adviseur van de partij. De 59-jarige Van Den Driessche zetelt momenteel als gecoöpteerd senator. Bij de Kamerverkiezingen in 2014 haalde hij als lijstduwer 22.458 voorkeurstemmen – het tweede hoogste aantal op de N-VA-lijst. Maar dat bleek onvoldoende om rechtstreeks verkozen te raken, waarop de partij hem opviste voor de hervormde Senaat. Daar had hij van 2007 tot 2010 ook al gezeteld, toen als opvolger op de CD&V-lijst.

Bij de lokale verkiezingen trok Van Den Driessche de N-VA-lijst in Brugge, maar dat bleek allesbehalve een succes. De partij moest genoegen nemen met 11,7 procent van de stemmen en eindigde achter CD&V, sp.a en Open Vld. Zes jaar eerder zou Van Den Driessche ook lijsttrekker worden bij de verkiezingen in Brugge, maar aantijgingen wegens seksuele intimidatie gooiden toen roet in het eten.







Tot aan de verkiezingen van 26 mei wil Van Den Driessche zijn mandaat als senator verder blijven invullen, net als zijn internationale opdrachten. Zo geldt hij als ‘facilitator to Cyprus’ binnen de Interparlementaire Unie. Hij zal ook opnieuw enkele uren les geven als gastprofessor in Howest aan buitenlandse studenten die dankzij het Erasmusproject in Brugge studeren.

bron: Belga