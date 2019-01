Ophef over vertaling: “duidelijk enkelvoudige cijfers gebruikt voor duizendtallen”

“Voor de vertaling van het betwiste fragment hebben wij rekening gehouden met de context van meerdere fragmenten die we in ons bezit hebben. De context is er een van prijszetting, betaling en bedragen. Daarbij worden duidelijk enkelvoudige cijfers gebruikt om duizendtallen aan te duiden.” Zo reageert de redactie van Pano op kritiek die ontstaan is over de gebruikte vertaling van een gesprek in het Assyrisch in haar reportage over het Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam (44), die ervan beschuldigd wordt zich via tussenpersonen fors te hebben laten betalen om mensen via humanitaire visa naar ons land te brengen.

Het bewuste telefoongesprek in het Assyrisch wordt in de reportage ingeleid met de commentaarzin: “We krijgen een klankfragment in handen van iemand die stellig beweert dat het Kucam zelf is die over prijzen praat”. Het fragment wordt daarna als volgt vertaald: “Ik heb 5.000 gezegd, dus moet je 5.000 klaarhouden. Als het 10.000 euro was, zou ik 10.000 zeggen. Als het 1.000 was, dan 1.000 euro. Wat anderen betaald hebben maakt niet uit. Iedere situatie is anders. Sommigen waren alleen, sommigen waren ziek, anderen hadden kinderen. Zij waren met 4 volwassenen.”







De advocaat van Kucam, Frank Coel, heeft het stemfragment uit de Pano-reportage opnieuw voorgelegd aan een beëdigd vertaler, die het als volgt vertaalde: “Aan u heb ik 5 gevraagd, ik heb ook 5 klaar gekregen, als dat er 10 waren ging ik u 10 zeggen, als dat er 1 was ging ik u 1 zeggen, 2 ging ik u 2 zeggen. Het gaat niet omdat sommigen 2 en sommigen meer waren, zo gaat dat niet, sommige waren alleen, sommige met 1, sommige waren ziek, sommige waren kinderen, niet iedereen waren hetzelfde. U geval waren ze met 4 volwassenen.”

Volgens Coel worden er geen bedragen genoemd, zoals in de door Pano gebruikte vertaling, maar wordt er enkel over mensen gesproken. De al dan niet foute vertaling leidde ook tot discussie op sociale media.

De redactie van Pano reageert op de ophef. “Voor de vertaling van het betwiste fragment hebben wij rekening gehouden met de context van meerdere fragmenten die we in ons bezit hebben”, luidt het op vrtnws.be. “De context is er een van prijszetting, betaling en bedragen. Daarbij worden duidelijk enkelvoudige cijfers gebruikt om duizendtallen aan te duiden.”

Om dat aan te tonen geeft de Pano-redactie ook een voorbeeld uit een telefoonopname met iemand uit de onmiddellijke entourage van Melikan Kucam, over dezelfde zaak. “(…) Ik ga u iets zeggen en ik zeg het enkel tegen u, iedereen die gekomen is, heeft hij 8 gezegd of 10 gezegd maar tegen uw vader en moeder heeft hij dat zo gezegd en ook tegen u, de prijs die hij voor u gedaan heeft, gaat hij voor niemand doen want iedereen die gekomen is heeft hij 10 gevraagd, heeft hij 8 gevraagd, hij is niet lager gegaan want dat is wat hij vraagt. Deze prijs heeft hij enkel voor jullie gedaan. (…)”

De redactie benadrukt tot slot dat ze in de reportage niet alle gesprekken of berichten heeft laten horen/lezen die ze in handen had, omdat daardoor haar bronnen zouden kunnen worden herkend.

bron: Belga