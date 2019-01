“Open Vld pleit voor platte politieke benoeming”

“Ik stel vast dat de partij die zelf een objectieve procedure heeft geëist, vandaag voor een platte politieke benoeming pleit.” Dat zei Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) in het Vlaams Parlement na vragen over de benoeming van de Oost-Vlaamse provinciegouverneur. Mercedes Van Volcem (Open Vld), voorzitter van de commissie Binnenlands Bestuur, had in De Ochtend op Radio 1 verklaard dat een gouverneur volgens haar best iemand is die uit de politiek komt. De benoeming van een opvolger voor Jan Briers zit al enkele maanden vast. De opvolger zou de eerste zijn die volgens de nieuwe objectieve procedure werd gekozen, waarop Open Vld had aangedrongen. Volgens Liesbeth Homans kwam Wim Leerman, de directeur van de stad Aalst, als beste uit de tests. Maar Open Vld zette de hakken in het zand en hield vast aan de liberale kandidate Carina Van Cauter. De regering duidde uiteindelijk arrondissementscommissaris Didier Detollenaere aan als waarnemend gouverneur.

“Ik denk persoonlijk dat een gouverneur best iemand is die uit de politiek komt, omdat hij een heel specifieke opdracht heeft, die er onder meer in bestaat de veiligheid te garanderen”, zei Mercedes Van Volcem vanochtend. “Hij moet ook met de andere overheden overweg kunnen.” Ze noemde Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen, als een goed voorbeeld. “Die is ook altijd politicus geweest.”







Björn Rzoska (Groen) en Kurt De Loor (sp.a) bevroegen Homans deze middag over de procedure. “De enige consensus in de regering is dat we de procedure niet gaan stoppen”, zei Homans. “Als we dat doen, impliceert dat immers dat we de vijftien geschikt bevonden kandidaten allemaal ongeschikt moeten verklaren. Er is ook niets mis met de procedure, maar wel met het gegeven dat de uitkomst daarvan niet door iedereen aanvaard wordt. Ik stel vast dat de partij die zelf een objectieve procedure heeft geëist, vandaag voor een platte politieke benoeming pleit. Dat staat haaks op wat deze procedure voor ogen had. Het hebben van politieke ervaring mag absoluut geen nadeel zijn, maar ook geen vereiste.”

Marnic De Meulemeester (Open Vld) benadrukte in het parlement dat Van Volcem niet het partijstandpunt vertolkte. “Collega Van Volcem heeft een persoonlijke mening gegeven, ik denk dat dat nog altijd moet kunnen. Dat doet niets af aan het standpunt van Open Vld”, zei hij.

Homans kon niet zeggen of en wanneer de regering de knoop nog kan doorhakken.

bron: Belga