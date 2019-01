Nog tien vermisten bij brand op twee vrachtschepen in Straat van Kertsj

Het aantal slachtoffers bij de brand op twee vrachtschepen in de Straat van Kertsj, voor het schiereiland Krim, zou nog verder kunnen oplopen. Momenteel zijn er tien lijken geborgen, maar zijn er ook nog tien bemanningsleden vermist, zo bericht het Russische persagentschap Tass. Twaalf matrozen konden gered worden: zij hebben brandwonden opgelopen maar ook onderkoelingsverschijnselen door in zee te springen om aan de vlammen te ontsnappen. De brand woedt dinsdagochtend nog altijd. Het vuur ontstond maandag toen een van de schepen brandstof overlaadde op het andere schip en daarbij een ontploffing veroorzaakte. Een deel van de bemanning sprong daarop overboord.

Beide schepen voeren onder de vlag van Tanzania. De bemanning, meer dan dertig opvarenden in totaal, is afkomstig uit Turkije en India.

Het vuur zou volgens reddingswerkers blijven woeden tot alle gas is opgebrand.

bron: Belga