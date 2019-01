Europees Parlement versterkt consumentenbescherming

Consumenten die online inkopen doen, moeten beter worden geïnformeerd over de kwaliteit van de producten waar ze naar op zoek gaan. Handelaars die in meer dan één lidstaat consumenten om de tuin leiden, kunnen een boete krijgen die oploopt tot 10 miljoen euro. Dat wil de commissie Interne Markt van het Europees Parlement, die vandaag gestemd heeft over een modernisering en versterking van de EU-regels op het vlak van consumentenbescherming. Wie op Amazon, Booking.com, eBay of een andere online marktplaats aankopen wil doen, zal in de toekomst moeten kunnen achterhalen welke criteria die websites gebruiken om hun producten en diensten te rangschikken na een zoekactie. Als de aanbieder betaald heeft om bovenaan de ranking te staan, dan moet dat ook zo worden duidelijk gemaakt.

“Om vertrouwen te scheppen in de digitale eengemaakte markt moet de consumentenbescherming worden gemoderniseerd, vooral door het verbeteren van de transparantie”, zegt de Duitstalige Belg Pascal Arimont (EVP). Hij is daarom tevreden dat de commissie Interne Markt paal en perk wil stellen aan de zogenaamde tweevoudige kwaliteit van producten, waarbij twee identiek ogende producten (bijvoorbeeld een chocoladereep) in de ene EU-lidstaat van minderwaardige kwaliteit is dan in de andere. “We mogen niet aanvaarden dat er in de Europese Unie tweederangsconsumenten zijn”, zegt Arimont.







De Europese consumentenvereniging BEUC is tevreden met de strengere regels, maar betreurt dat het nieuwe sanctiemechanisme voor handelaars die de wetgeving met de voeten treden een tandeloze tijger dreigt te worden. Inbreuken die gelijktijdig in twee of meer lidstaten gebeuren, zullen bestraft worden met een boete van maximaal 10 miljoen euro of 4 procent van de omzet, afhankelijk van welk bedrag het hoogste is. De BEUC vindt het evenwel spijtig “dat deze maximumboete enkel opgelegd kan worden na coördinatie tussen de nationale autoriteiten”. Bedrijven die de wet overtreden, “zouden effectief een boete met een afschrikkend effect opgelegd moeten krijgen”, zegt Monique Goyens, de Belgische directeur-generaal van de BEUC.

Aan het herroepingsrecht wil de parlementscommissie niet raken. De Europese Commissie had voorgesteld om de periode van veertien dagen die consumenten hebben om een online bestelling te annuleren, in te korten.

Na de stemming in de commissie, moet de plenaire vergadering van het Europees Parlement zich nog uitspreken over de gemoderniseerde consumentenbescherming. Pas daarna kunnen de onderhandelingen met de Raad van start gaan.

bron: Belga