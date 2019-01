Equigala – Niels Bruynseels kroont zich tot Atleet van 2018, Bernard Fonck leverde knapste prestatie

Niels Bruynseels is dinsdag in evenementenzaal Docks Dome in Brussel op het eerste Equigala verkozen tot Atleet van het Jaar. Bernard Fonck, die individueel goud en met het Belgische team zilver haalde op de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon, sleepte de trofee van Prestatie van het Jaar in de wacht. Bruynseels kende in 2018 een boerenjaar. De ruiter uit Bonheiden schreef de Grand Prix van ‘s-Hertogenbosch, Knokke en Waregem op zijn naam. Bruynseels was daarnaast ook lid van het team dat de finale van Longines FEI Nations Cup in Barcelona won.

Fonck maakte vooral indruk op de Wereldruiterspelen. De ruiter uit Herentals veroverde in de Verenigde Staten de wereldtitel reining, en voegde daar in teamverband in dezelfde discipline het zilver aan toe.

Bruynseels viel nog een tweede keer in de prijzen. Samen met Pieter Devos, Nicola Philippaerts, Wilm Vermeir en Jos Verlooy kroonde hij zich tot Team van het Jaar. De Belgische ploeg pakte onder leiding van chef d’équipe Peter Weinberg de zege in de finale van de Longines FEI Nations Cup in Barcelona.

De award van Rookie van 2018 ging naar Simon Morssinkhof. De 18-jarige Limburger stapelde de prijzen op, met onder meer individueel brons en goud met het Belgische team op het EK voor junioren. Edouard Simonart mocht de Equibel Trophy in ontvangst nemen, de juryprijs. Simonart haalde zowel individueel als in teamverband het brons op de Wereldruiterspelen. Harley vd Bisschop werd tot slot verkozen tot Paard van het Jaar. Met deze Belgische Warmbloed wonnen de Belgen de finale van de Longines FEI Nations Cup.

Het was de eerste maal dat de Belgische Ruitersportfederatie KBRSF de awards uitreikte. Een jury van KBRSF-leden en enkele vakjournalisten kozen de winnaars.

bron: Belga