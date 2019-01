Bevrijding kleine Julen: bouw horizontale tunnel kan starten

Voor de bevrijding van de Spaanse peuter Julen, die al meer dan een week vastzit in een diepe schacht in de buurt van Malaga in het zuiden van Spanje, wordt vandaag gestart met het graven van een horizontale tunnel, zo berichten Spaanse media. Een verticale tunnel van meer dan zestig meter diep was gisteren klaar. Het kindje viel op 13 januari in het plaatsje Totalan in een schacht van amper 25 à 30 centimeter breed en 107 meter diep. Vermoed wordt dat het jongetje zich op 70 à 80 meter onder de grond bevindt. De reddingswerken lopen veel moeizamer dan verwacht: zo veroorzaakte de aanwezigheid van een groot rotsblok onder de grond het voorbije weekend extra vertraging.

Sinds gisterenavond is men klaar met de bouw van een horizontale tunnel. Die moet worden verstevigd, waarna een groep mijnwerkers naar verwachting omstreeks het middaguur in een metalen kooi zal kunnen afdalen om een verticale tunnel van ongeveer vier meter -tot aan de schacht- te graven.







bron: Belga